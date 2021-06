E' Messi show nel successo dell'Argentina 4-1 contro la Bolivia. Nella notte del record di presenze con la maglia dell'Albiceleste, 148 contro le 147 di Mascherano, la Pulce brilla con due gol e un assist meraviglioso per il Papu Gomez, al secondo centro consecutivo. Sul 3-0 arriva il gol della Bolivia con Saavedra, di Lautaro, che non segnava da cinque partite, il poker. Nell'altra sfida del girone l'Uruguay batte il Paraguay 1-0 grazie al rigore di Cavani.



QUARTI DI FINALE - Dietro ad Argentina e Uruguay, nel gruppo A passano anche Paraguay (terzo) e Cile (quarto). Questi gli accoppiamenti dei quarti, al via nella notte tra venerdì e sabato: Argentina-Ecuador e Uruguay-Colombia nella parte sinistra del tabellone, a destra invece Brasile-Cile e Perù-Paraguay. Brasile e Argentina potranno incontrarsi solo in un’eventuale finale.