Nessuna squadra ha partecipato a tutte le 45 edizioni del torno. Solo Uruguay ed Argentina possono vantare oltre 40 partecipazioni, 7 in piu’rispetto al Brasile. I campioni in carica del Cile occupano la terza piazza di questa speciale classifica con 38 partecipazioni. L’edizione del2019 vedra’ inoltre l’esordio del Qatar, seconda squadra ospite insieme al Giappone che conta gia’ una presenza all’attivo. La prima deiNipponici fu esattamente venti anni fa in Paraguay, quando si classificarono ultimi nella fase a gironi con un solo 1 punto. Il migliorpiazzamento di una squadra non CONMEBOL spetta invece al Messico, che per ben due edizioni (1993 e 2001) si classificato secondo.Uruguay - 43Argentina - 41Cile - 38Paraguay - 36Brasile - 35Peru - 31Ecuador 28Bolivia - 26Colombia - 22Venezuela - 17Nel corso delle varie edizioni Argentina e Brasile si sono affrontate ben 32 volte: record nella storia della competizione. Tra queste rimanesicuramente negli annali la vittoria dell’Albiceleste nell’edizione del 1981, non tanto per il risultato (3-2) quanto per il numero degliespulsi: Caniggia per l’Argentina, Mazinho, Carlos Enrique e Marcio Santos per i Verdeoro.L’Albiceleste detiene anche un altro record nella storia della Copa America, ossia quello della vittoria piu’ schiacciante: 12-0 ai dannidell’Ecuador nell’edizione del 1942 disputatasi in Uruguay.Il Brasile, dal canto suo, ha preso alla partita piu’ lunga della storia della Copa America. Nel 1919 ci vollero ben 4 tempi supplementari, perun totale di 150 minuti, per decretare il vincitore tra i Verdero e l’Uruguay. La partita fini 1-0 per il Brasile.Sono tanti i giocatori che hanno lasciato il segno nelle varie edizioni. Tra questi va sicuramente ricordato chi e’ sceso in campo per ilmaggior numero di volte. Questo record spetta al cileno Sergio Roberto Livingstone, che vanta 34 presenze all’attivo. Dietro di lui Zizinho delBrasile (33) ed il boliviano Víctor Agustín Ugarte (30).A Zizinho spetta invece il record di miglior cannoniere della competizione, a braccetto con l’argentino Norberto Méndez: 17 reti per entrambi.Jair (Brasile) - 9 - 1948/49Humberto Maschio (Argentina) - 9 - 1956/57Javier Ambrois (Uruguay) - 9 - 1959/57Héctor Scarone (Uruguay) - 5 - Bolivia (28/10/1926)Juan Andrés Marvezzi (Argentina) - 5 - Ecuador (16/02/1941)José Manuel Moreno (Argentina) - 5 - Ecuador (22/01/1942)Evaristo (Brasile) - 5 - Colombia (24/03/1957)dal 2011 ad oggi sono ben 10 gli assist vincenti per i propri compagni. Seguono a lunga distanzaDani Alves (Brasile), Alexis Sánchez (Cile),Ángel Di María (Argentina) e Paolo Guerrero (Peru) fermi a 4.Spetta sempre ad un altro argentino il meno prestigioso record di giocatore piu’ falloso della competizione: Javier Mascherano conta infattiben 9 ammonizioni in Copa America. Mentre sono ben 13 i giocatori che contano piu’ di un espulsione, con Brasile e Uruguay che primeggianoanche in questa speciale classifica con tre giocatori a testa.in