Pioggia di emozioni ieri in Cile. Nel match della prima giornata della fase a gironi di Copa Libertadores, i padroni di casa dell'Universidad de Concepcion hanno battuto 5-4 lo Sporting Cristal, squadra peruviana. Ad aggiungere un ulteriore elemento di curiosità, il fatto che 8 delle 9 reti totali siano state realizzate nella ripresa.



Il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0 fino all'ultima azione del primo tempo, quando il centravanti cileno Patricio Rubio ha portato in vantaggio la formazione di Concepcion. Questo è stato il preludio del valzer di gol dei secondi 45 minuti: Rubio ha raddoppiato al 51', poi il Cristal ha rimontato con Christofer Gonzales al 55' e Cristian Palacios al 59'; nuovo doppio vantaggio casalingo con Nicolas Orellana al 72' e ancora Rubio all'81'; nuova doppia rimonta ospite, con Emanuel Herrera all'85' e Palacios (doppietta per lui) all'87'.



Sul 4-4, in pieno recupero, è arrivata la zampata decisiva dello scatenato Rubio, che ha completato il poker personale e scatenato definitivamente la gioia dell'Universidad de Concepcion.