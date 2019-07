"Spero che mercoledì le cose vadano bene, mi piacerebbe debuttare in questa competizione". Daniele De Rossi è già pronto per esordire con la maglia del Boca Juniors, nel match di domani notte in Copa Libertadores, alla Bombonera contro l'Atletico Paranaense. La possibile prima di Capitan Futuro in gialloblu finisce subito nel mirino dei bookmaker: sul tabellone Snai si punta già sul primo gol di De Rossi con gli Xeneizes, eventualità data a 8 volte la scommessa. Quanto al match, invece, il Boca parte da favorito, a 1,83 contro il 3,40 sul pareggio e il 4,00 sul colpo dei brasiliani. De Rossi, nel giorno della sua presentazione ha ovviamente dichiarato di voler vincere lo storico trofeo sudamericano, obiettivo che i trader danno a 7,75. Il Boca, per trionfare, dovrà fare i conti con i brasiliani: i favoriti sono i gialloverdi del Palmeiras a 4,75.