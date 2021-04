L’ultima fu vinta dalper 1 a 0 contro il Santos nell’epica finale tutta paulista del Maracanã di Rio de Janeiro, decisa al nono minuto di recupero. Quest’anno sono, che da qualche anno dominano il calcio sudamericano, a partire dacon gli eterni rivali cittadini ma, dovesse arrivarein estate, diventerebbe la candidata numero uno a vincere un titolo che manca dal 2007 e raggiungere l’in vetta all’albo d’oro con 7 coppe. Proprio il Rey de copas è la grande assente di questa edizione e non potrà difendere il suo primato, mentre. Si parte un quarto d’ora dopo la mezzanotte italiana con Always Ready - Internacional, Deportivo Táchira - Olimpia Asunción, Santos - Barcelona e Argentinos Juniors – Nacional.- Questa edizione in particolare sarà piena di talento: dalle ex stelle del calcio europeo tornate in patria per conquistare il trofeo più ambito – oltre al solito Tevez ci saranno anche Hulk, Taison, Miranda e Dani Alves – ai numerosissimi talenti in rampa di lancio. Alcuni di questi interessano anche il mercato italiano.- La stella più luminosa di tutte è destinata ad essere quella di Kaio Jorge,del Santos che già lo scorso anno aveva brillato ed ora cerca la consacrazione.Si tratta di un attaccante di manovra, forte fisicamente (è alto 1.82) e molto tecnico, non particolarmente prolifico ma dai colpi improvvisi e sbalorditivi, tipici del grande fuoriclasse. Il suolo rende un’occasione di mercato imperdibile. Infatti, si sono già mossi molti club per convincerlo a firmare, fra cuiÈ stato protagonista assoluto del trionfo del Verdão lo scorso anno ed ora, a ventun anni è pronto per il grande salto in Europa. È ungli hanno già messo gli occhi addosso.Dopo l’esperienza fallimentare in Europa con il Villarreal è tornato in Sudamerica, al River, con il quale ha vinto la Libertadores 2019 da protagonista assoluto. Non ha un gran fisico ma è un ottimo finalizzatore, dotato di buona tecnica e grande fame agonistica eed il venticinquenne colombiano ha rifiutato il Grêmio perché vuole tornare a misurarsi con il calcio europeo. Laè seriamente interessata al suo acquisto e dovrà battere la concorrenza del Porto.Lo scorso anno è stato il grande protagonista della cavalcata che ha riportato il Vélez a giocare una Copa Libertadores. Il suo ruolo naturale è ilma può giocare anche da seconda punta o su entrambe le fasce. A vent’anni è già considerato uno dei talenti più cristallini del calcio argentino eMentre l’Europa calcistica viene massacrata dalla più classica delle guerre fra ricchi, in Sudamerica sta per iniziare la sessantaduesima edizione della Copa Libertadores.con il nome di Copa de Campeones e solo, in onore agli eroi dell’indipendenza dei paesi dell’America Latina. Inizialmente, proprio come la nostra Coppa dei Campioni, veniva disputata da chi vinceva i rispettivi campionati nazionali, per poi, con gli anni, arrivare al formato attuale a 32 squadre suddivise in 8 gironi. Oggi,messo in campo dalle squadre. In certi casi poi, saltano tutti gli schemi e si trasformano in vere e proprie corride., che è poi il modo in cui vivono il calcio in generale ed anche la vita stessa:. L’atmosfera a cui danno vita con le loro torcidas è mozzafiato e non mancano le storie di follia pura in occasione delle partite più sentite, come quando i tifosi del Boca costrinsero uno sciamano ad assistere alla semifinale del 2019 contro il River. In Sudamerica, infine, il calcio sembra rimasto ad un’epoca antica, quella in cui non sono i soldi a comandare.. In Sudamerica si parla poco di diritti tv, procuratori, sponsorizzazioni, marketing. Per loro conta solo ed esclusivamente il calcio, o meglio il fútbol, nient’altro.