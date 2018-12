Nella semifinale di ritorno in Copa Sudamericana, l'Atletico Junior batte 1-0 il Santa Fe grazie a un gol di Teofilo Gutierrez (in rete pure all'andata), che poi si fa espellere come un suo compagno di squadra (Gabriel Fuentes) e due avversari: Arley Rodriguez e Diego Guastavino. L'attaccante colombiano salterà per squalifica la finale (di sicuro l'andata e forse anche il ritorno) contro l'Atletico Paranaense, che nell'altra semifinale ha eliminato il Fluminense con un doppio 2-0.