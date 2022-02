Sarà una sfida molto equilibrata quella di domani tra Camerun ed Egitto, che sancirà la seconda finalista della Coppa d’Africa. Per i betting analyst l’alta posta in palio fa propendere per una partita bloccata, soprattutto nella prima frazione, con lo 0-0 come risultato esatto più probabile nei primi 45’, a quota 2,16 davanti all’1-0 per i “Leoni Indomabili” offerto a 4,10. I bookie vedono più alte invece le possibilità di segnare almeno un gol nel secondo tempo, proposto a 1,40, rispetto al primo, a 1,63. Possibile anche che una gara del genere sia decisa da un calcio di rigore. L’assegnazione di un penalty durante il match si gioca a 3,25, con una predilezione per il Camerun, fissato a 7, contro il 9 dell’Egitto. Meno probabile invece l’opzione autogol: tale eventualità vale 14 volte la posta.