Il club della Premier League hanno ottenuto una deroga per avere a disposizione fino all'ultimo i giocatori che andranno in Coppa d'Africa (sono 40 i calciatori nel campionato inglese): non dovranno più essere lasciati domani come da regolamento Fifa, ma dal 3 gennaio. Il Liverpoo, ad esempio, avrà a disposizione Salah e Mané per il big match del 2 gennaio contro il Chelsea.



COPPA D'AFRICA - Poi, i giocatori africani raggiungeranno le rispettive nazionali per la Coppa d'Africa in Camerun, che inizierà il 9 gennaio e andrà avanti fino al 6 febbraio, giorno della finale. Il vice segretario generale della Fifa Mattias Grafstrom ha confermato la deroga attraverso una lettera: "La Caf (la federcalcio africana) ha deciso che per quei giocatori che hanno partite ufficiali di club tra il 27 dicembre e il 3 gennaio (tra i cinque campionati top c'è solo la Premier, ndr), le federazioni affiliate in questione devono essere informate che i loro atleti rimarranno con i rispettivi club per prendere parte a queste partite”. La nazionale più penalizzata sarà la Costa d’Avorio, che fino al 4 gennaio dovrà rinunciare a 7 giocatori impegnati in Premier.