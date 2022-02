La Coppa d’Africa svelerà tra mercoledì e giovedì le due formazioni che si giocheranno il titolo nella finalissima di domenica. Il programma delle semifinali si aprirà con la sfida tra il Burkina Faso e il Senegal, in un match all’apparenza dal pronostico scontato. I betting analyst vedono avanti i senegalesi, in quota a 1,90, contro il 5,75 del segno «1» mentre il pareggio si gioca a 2,88. Nello scorso turno Koulibaly e compagni hanno subito il primo gol nella competizione, ma per i bookie resta favorito il No Goal a 1,44 sul Goal offerto a 2,70. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole position lo 0-1 a 4,60 seguito dallo 0-0 proposto da 888 a 5,25. Vale 19 volte la posta il 2-1 per il Burkina Faso. Ci si aspetta più equilibrio nell’altra sfida tra i padroni di casa del Camerun e l’Egitto, con i “Leoni Indomabili” comunque favoriti, a 2,30, sulla formazione di Mohamed Salah, quotata a 4.10. con il segno «X» fissato a 2,75. Anche in questo caso ci aspetta un match molto bloccato con l’Under 2.5 a 1,38 nettamente avanti rispetto all’Over 2.5 a 3,05. Si giocano invece alla stessa quota, 5,50, l’1-0 per il Camerun e lo 0-0, mentre l’1-2 egiziano si attesta a 14.