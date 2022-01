Nella giornata di oggi 9 gennaio in Camerun ha preso il via la Coppa d'Africa 2022. Tra i protagonisti ci sono anche alcuni giocatori della Serie A, alcuni dei quali sono già scesi in campo oggi nella giornata d'esordio. Ad aprire la competizione è stata la vittoria dei padroni di casa del Camerun, 2-1 contro il Burkina Faso grazie a una doppietta dell'attaccante dell'Al-Nassr ed ex Porto Aboubakar. 90' in campo per il centrocampista del Napoli Anguissa, e per il futuro portiere dell'Inter Onana, che ha sbagliato un'uscita causando il vantaggio del Burkina Faso (Sangaré). In serata, Capo Verde ha vinto 1-0 contro l'Etiopia grazie alla rete di Julio Tavares.