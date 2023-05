La finale della Coppa d'Israele di calcio è degenerata ieri in gravi disordini quando, pochi minuti prima dal termine della partita, migliaia di tifosi del Betar Gerusalemme hanno invaso il campo nello stadio Sammy Ofer di Haifa per festeggiare il successo per 3-0 della loro squadra sul Maccabi Natanya.







I tifosi hanno lanciato fumogeni, fuochi d'artificio e petardi, ed hanno occupato a lungo il campo mentre i giocatori attendevano negli spogliatoi che gli animi si calmassero. Il capo dello Stato, Isaac Herzog, è stato costretto a lasciare lo stadio protetto dalla scorta e la cerimonia di premiazione è stata annullata.