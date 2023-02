Il Real Madrid supera l’Al Ahly per 4-1 e si qualifica per la finale della Coppa del Mondo per club. Le reti di Vinicius Jr. al 42° e di Federico Valverde ad inizio ripresa hanno messo in ghiaccio la partita, prima che Maaloul riaprisse i giochi per la formazione egiziana, finalisti della CAF Champions League – la Coppa dei Campioni africana -. A chiudere il match ci hanno pensato Rodrygo e Sergio Arribas nei minuti di recupero, dopo che i Blancos avevano sprecato un’occasione per archiviare l’incontro con il rigore fallito da Luka Modric.



Nell’ultimo atto, il Real Madrid se la vedrà con l’Al-Hilal che, a sorpresa, hanno avuto la meglio sul Flamengo di Gabigol e Pedro. Il club egiziano, invece, si scontrerà proprio contro i brasiliani per il gradino più basso del podio.