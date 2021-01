Non solo Liga, in campo questa sera la Coppa del Re, con due partite degli ottavi di finale. Alle 19 è toccato al Granada, alle 21 all'Athletic Bilbao, fresco di vittoria di Supercoppa, impegnate entrambe con due squadre di leghe minori, anche se l'Alcoyano, che milita in terza serie, aveva eliminato il Real Madrid nel turno precedente: questa volta non c'è stato nulla da fare.



h 19 Navalcarnero-Granada 0-6 - 9' Sanchez (G), 24' Soro (G), 32' Fede (G), 34' Soldado (G), 72' Foulquier (G), 78' Molina (G)

h 21 Alcoyano-Athletic Bilbao 1-2 - 39' Carbonell (Al), 53' Villalibre (At), 78' Williams (At)