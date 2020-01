Barcellona e Real Madrid superano non senza faticare il turno in Coppa del Re. Il Barça ha vinto 2-1 in rimonta sul campo dell'Ibiza grazie alla doppietta di Griezmann. Il Real Madrid ha vinto 3-1 in casa dell'Unionistas de Salamanca con i gol di Bale e Brahim Diaz oltre a un'autorete.