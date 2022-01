Non solo Coppa d'Africa, in scena oggi anche due gare valide per gli ottavi di finale di Coppa di Francia: Bergerac-Saint Etienne alle 18.30, terminata 1-0 grazie alla rete di Escarpit, con la nuova impresa del club dilettantistico che ne elimina uno di Ligue 1 e vola ai quarti. Chiude Lens-Monaco alle 21.