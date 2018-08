Prosegue il programma dei 32esimi di finale della DFB Pokal, la Coppa di Germania, con quattro partite in programma in questo lunedì: tonfo Ingolstadt sul campo del Paderborn, Hertha Berlino ok mentre il Friburgo deve attendere i rigori per il superamento del turno. Brividi per il Borussia Dortmund: sotto a Furth, pareggia al 95' con Witsel e trova al 121' la vittoria con Reus!



h. 18.30



Braunschweig-Hertha Berlino 1-2

38' Plattenhardt (H), 81' Fejzullahu (B), 83' Ibisevic (H).



Cottbus-Friburgo 2-3 d.c.r.

47' Freitas (C), 90' Frantz (F), 99' Petersen (F), 103 Viteritti (C).



Paderborn-Ingolstadt 2-1

34' Hunemeier (P), 44' Hunemeier (P), 76' Kittel (I).



h. 20.45



Greuther Furth-Borussia Dortmund 1-2

77' Ernst (F), 90+5' Witsel (D), 120+1' Reus (D).