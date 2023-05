Sarà il Lipsia una delle due contendenti nella finale di DFB Pokal, la Coppa di Germania, il prossimo 3 giugno: gli uomini della Red Bull si sono disfatti dell’ostacolo Friburgo con un rotondo e agevole 5-1, e dire che Grifo e compagni avevano eliminato il Bayern Monaco ai quarti.



Autori dei gol Dani Olmo, Szoboszlai (doppietta), Nkunku ed Henrichs, ininfluente la rete conclusiva di Gregoritsch. Così come ininfluente per il risultato ma pesante in ottica futura è stata l’espulsione di Gvardiol cacciato per trattenuta poco prima dell’ora di gioco. In finale il Lipsia incontrerà una tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, avversarie domani nell’altro incontro di semifinale.