Non solo Bundesliga. In campo oggi anche la Coppa di Germania, con il programma degli ottavi di finale: in scena quattro partite, due alle 18.30 e due alle 20.45. Aprono la sfida tra Wolfsburg e Schalke 04 e il Lipsia che riceve il Bochum, chiudono il Colonia sul campo del Regensburg e il big match tra Stoccarda e Borussia Monchengladbach.





h 18.30 RB Lipsia-Bochum

h 18.30 Wolfsburg-Schalke 04

h 20.45 Regensburg-Colonia

h 20.45 Stoccarda-Borussia Monchengladbach