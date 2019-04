Atalanta a un passo dalla finale di Coppa Italia: questo il responso dei quotisti di 888sport.it a proposito della semifinale che domani sera vedrà di fronte a Bergamo i nerazzurri e la Fiorentina. Dopo il 3-3 dell’andata, il passaggio del turno dei padroni di casa è appena a 1,20, le chance viola si fermano a 4,00. Un pronostico così netto si basa anche sul differente momento delle due squadre: gli ospiti non vincono dall’1-4 inflitto alla Spal in campionato il 17 febbraio scorso. In seguito, hanno messo insieme quattro sconfitte e sei pareggi, e neanche l’avvento di Montella al posto di Pioli ha interrotto il trend negativo. L’Atalanta invece è in serie positiva da nove partite, nelle quali ha ottenuto cinque vittorie e quattro pareggi. Per quanto riguarda le quote «1X2», come riferisce Agipronews, il successo nerazzurro si colloca a 1,72, il pari al 90’ vale 3,95, la vittoria della Fiorentina è a 4,75. Lo 0-0 di partenza favorisce l’Atalanta e paga 13 volte la posta. Il 3-3 che porterebbe ai supplementari è un colpo da 41.