Atalanta-Fiorentina apre il giovedì con la Coppa Italia. Di fronte due squadre che arrivano da due pesanti sconfitte nel weekend in campionato, i bergamaschi in casa contro il Cagliari, i viola al Franchi contro la Lazio. Le due squadre state avversarie in 135 partite. Il bilancio dei precedenti è nettamente in favore dei viola con 59 vittorie contro le 33 conquistate dagli avversari, 43 i pareggi. In campionato hanno avuto la meglio gli uomini di Italiano: 1-2 a Bergamo con doppietta di Vlahovic e gol di Zapata



DOVE VEDERLA IN TV

Atalanta-Fiorentina sarà visibile in tv, in chiaro, su Italia 1. Il match si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o in alternativa ci si potrà collegare anche al sito Spormediaset.it.



PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Boga, Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano