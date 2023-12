L'AIA, l'Associazione Italia Arbitri, ha reso noti i nominativi degli arbitri e degli assistenti per le gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma la prossima settimana (tra martedì e giovedì). Ecco le designazioni nel dettaglio:



Milan-Cagliari - Martedì 02/01 H.21.00

Prontera

Mondin – Margani

Iv: Dionisi

Var: Gariglio

Avar: Mazzoleni



Atalanta-Sassuolo - Mercoledì 03/01 H.18.00

Santoro

Prenna – Vecchi

Iv: Volpi

Var: Serra

Avar: Piccinini



Roma-Cremonese - Mercoledì 03/01 H.21.00

Pairetto

Moro – Garzelli

Iv: Camplone

Var: Meraviglia

Avar: Chiffi



Juventus-Salernitana - Giovedì 04/01 H.21.00

Ghersini

De Meo – Dei Giudici

Iv: Zufferli

Var: Aureliano

Avar: Sacchi