che all'andata vide prevalere i Viola allo Zini per 2-0, con i gol di Arthur Cabral e Nico Gonzalez. I grigiorossi, che hanno già eliminato Napoli e Roma, hanno bisogno dell'impresa, con una rimonta che permetterebbe di centrare un traguardo storico anche a livello economico. I 3 precedenti stagionali hanno sempre visto la Fiorentina trionfare segnando non meno di 2 gol: i toscani possono centrare la prima finale stagionale, in attesa della semifinale di Conference League contro il Basilea, mentre i lombardi credono ancora nella chimera salvezza, distante 8 punti.

Chi affronterà l'- In generale, sono state 9 le vittorie della Fiorentina sulla Cremonese e 7 i pareggi. L’unica vittoria lombarda risale al 1929 con un 6-0 casalingo. Due i successi di Davide Ballardini in 18 sfide alla Fiorentina (5 pareggi e 11 ko), una quando era alla guida del Cagliari e l’altra del Palermo, mentre Italiano non ha mai perso contro i lombardi né alla guida dello Spezio né della Fiorentina: 4 vittorie e un pari in cinque incroci. Cinque anche i confronti tra i due allenatori: i primi due vinti da Ballardini quando era alla guida del Genoa nei derby liguri contro lo Spezia del 2020/21, poi tre successi di Italiano da quando siede sulla panchina viola (una contro il Genoa e i due contro la Cremonese).Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikonè, Barak, Gonzalez; Cabral.Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione; Pickel, Meité, Galdames, Quagliata; Felix Afena-Gyan, Okereke.