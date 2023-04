Fiorentina e Cremonese si sfidano al Franchi nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia: si parte dal 2-0 dell’andata a favore degli uomini di Vincenzo Italiano, in un’ottima posizione per concedere il bis e accedere alla finale. Secondo i betting analyst, infatti, il segno «1» oscilla tra 1,34 e 1,36. Più complicata, invece, la vittoria della squadra di mister Ballardini, data a 9; a quota 5, infine, il pareggio. Visto l’andamento delle due squadre nelle ultime partite, con diversi gol segnati, anche in questo caso l’Over è favorito sull’Under, rispettivamente a 1,72 e 2,01; il No Goal, invece, paga 1,66 volte la posta giocata, contro il 2,10 del Goal. Tra i risultati esatti, il 2-0 è a quota 6,40, seguito dall’1-0 a 7 e dal 3-0 a 9, mentre lo 0-2, che vorrebbe dire supplementari, si attesta a 61.