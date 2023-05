Mercoledì 24 maggio alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma, va in scena la finale della Coppa Italia 2022/23 Fiorentina-Inter, match che peraltro mette a confronto le finaliste della Champions e della Conference League. Potrebbe essere una stagione memorabile per entrambe le squadre, con i nerazzurri che si presentano alla sfida da campioni in carica e in cerca del nono successo nella competizione, mentre i viola vanno a caccia della settima vittoria in Coppa Italia, l’ultima risalente alla stagione 2000/01. Sarà una sfida equilibrata anche se sulla lavagna scommesse l’Inter parte favorita, con il segno 2 che è proposto a quota 1,97, per un distacco sensibile rispetto al successo della Fiorentina a quota 3,90 e al pareggio a 3,55. Inzaghi, che questa coppa l’ha vinta tre volte da giocatore e due volte da allenatore, è favorito contro Italiano anche in lavagna testa a testa sulla vincente torneo: prendendo in considerazione anche gli eventuali supplementari e i calci di rigore l’Inter è proposta campione a 1,50, contro il successo per i viola di Italiano a 2,60. Tra i risultati esatti il più probabile è l'1-1 a quota 6,60, con l'opzione supplementari che metterebbe ancora più pepe alla sfida, mentre lo 0-1 per l'Inter vale 7,50. A quota 11,50 la vittoria per 1-0 della Fiorentina.