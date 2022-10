Per Daniele De Rossi, dopo l’esordio con pari a reti bianche contro il Cittadella, arriva il debutto in Coppa Italia al “Ferraris”, per un Genoa-Spal che aprirà il programma dei sedicesimi di finale. In palio c’è la qualificazione agli ottavi e nello specifico lo scontro contro la Roma, partita dal sapore speciale per il neo tecnico degli emiliani. Tuttavia, gli esperti vedono nettamente avanti in quota i padroni di casa a 1,57 – anche in virtù del match del 1° ottobre vinto dai rossoblù ma in trasferta - contro il 5,80 del segno «2». Il pari, che significherebbe tempi supplementari, è fissato a 4,30. Più equilibrio invece tra Goal, favorito a 1,83, nei confronti del No Goal offerto a 1,88, mentre per il risultato esatto un nuovo 2-0 a favore del Genoa si gioca a 7,50, stessa quota dell’1-1 mentre il colpo esterno di misura della Spal per 0-1 vale 14 volte la posta.