La sfida di Coppa Italia di questa sera tra Genoa e Spal, in programma a Marassi alle 18, avrà uno spettatore d'eccezione.



Come annunciato nella giornata di ieri nella tribuna d'onore del Luigi Ferraris farà infatti la sua comparsa Diego Milito. L'ex bomber di Genoa e Inter, indimenticato centravanti rossoblù in due parentesi ad inizio millennio, approfitterà del suo recente sbarco in Italia per tornare a far visita al suo vecchio pubblico. Un pubblico che non lo ha mai dimenticato e che certamente gli tributerà un benvenuto degno del suo talento.