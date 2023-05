Era l'11 maggio 2022 quando l'Inter alzava la sua prima Coppa Italia dopo undici anni, grazie al successo ai supplementari con la Juventus. Dopo una stagione, i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi hanno la possibilità di bissare il trionfo nel trofeo nazionale, stavolta in finale contro la Fiorentina. I campioni in carica sono avanti per il titolo nelle quote, proposti a 1,55, mentre la formazione viola vede la vittoria a 2,45. Nei 90 minuti, un successo nerazzurro prevale a 1,97, rispetto a quello dei toscani a 3,80, con il pari a 3,45. Il Goal è avanti a 1,77, contro il No Goal a 1,94. Di poco avanti l'Over a 1,80, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,90. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,80, seguito dallo 0-1 in favore dell'Inter, che paga 8 volte la posta. L'1-0 per la Fiorentina è visto invece a 12. Saranno Lautaro Martinez e Luka Jovic a guidare i rispettivi reparti offensivi. L'attaccante argentino, protagonista della semifinale di ritorno in Champions contro il Milan, cerca un altro gol pesante nella finalissima di Coppa Italia, dove una sua marcatura vale 1,95 la posta. A quota 6, invece, la doppietta nella serata dell'Olimpico. Dall'altra parte, l'ex attaccante del Real Madrid è offerto in rete a 2,75, mentre un secondo sigillo è si gioca a 10.