Si proietta ai quarti di Coppa Italia anche l’Inter che ospita il Benevento ed è nettamente favorita a 1,21, ardua l’impresa dei giallorossi a San Siro, dove nella passata stagione non hanno mai vinto: il loro successo viaggia a quota 11,00. In discesa anche la Roma contro la Virtus Entella, la squadra di Di Francesco inizia l’anno con la vittoria, data a 1,18. I liguri sono stati capaci di arrivare fino agli ottavi eliminando il Genoa, ma un’altra impresa sembra difficile, la vittoria all’Olimpico è infatti a 12,00. Roma dunque con i quarti in pugno, a un rasoterra 1,04.