Inter-Fiorentina è l'ultimo quarto di finale che chiude il percorso di qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il Napoli attente di conoscere la sua rivale e dalle 20.45 a San Siro toccherà ai nerazzurri di Antonio Conte, con il neo-acquisto Christian Eriksen in panchina, provare a qualificarsi contro i viola che grazie alla cura Beppe Iachini hanno ritrovato fiducia e serenità.



STATISTICHE - L’Inter ha vinto tre delle 11 sfide contro la Fiorentina in Coppa Italia, incluse le ultime due. Inter e Fiorentina si sono affrontate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia, nel 1960 e nel 1967: un passaggio del turno per parte. L’Inter è stata eliminata ai quarti di finale in tutte le ultime tre partecipazioni al turno. Nell’ultimo quarto di finale disputato, la Fiorentina ha vinto 7-1 contro la Roma. Il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, ha giocato 212 partite con la maglia della Fiorentina, realizzando 17 gol. Dusan Vlahovic ha già segnato contro l’Inter in questa stagione, nella gara di dicembre. ​





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO