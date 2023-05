Fiorentina-Inter per la Coppa Italia è anche Italiano-Inzaghi. I due allenatori si contendono il trofeo stasera all’Olimpico: sarà una prima volta per l’ex Spezia o addirittura il terzo trionfo per il tecnico piacentino. Con una vittoria stasera, Simone entrerebbe in un circolo ristretto e si metterebbe a una sola lunghezza dal terzetto che domina la speciale classifica degli allenatori più vincenti in Coppa Italia. Ecco chi sono.