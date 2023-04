Due semifinali e una finale. Juventus e Inter si trovano per il terzo anno consecutivo a sfidarsi in Coppa Italia e stavolta, in palio, c’è un viaggio a Roma per la finale della competizione nazionale. I nerazzurri, in un momento critico della loro stagione, si aggrappano alla Coppa Italia con la formazione di Allegri che però sogna di dare il colpo di grazia definitivo ai rivali di sempre. Domani, allo Stadium, va in scena la gara di andata delle semifinali con la Juventus che, per gli esperti, parte favorita a 2,30 rispetto al 3,30 dell’Inter mentre si scende a 3,20 per il pareggio. I ragazzi di Inzaghi sono però avanti per il passaggio turno, a 1,80, rispetto a quello di Vlahovic e compagni, offerto a 1,95. Il Derby d’Italia rimane una delle sfide più indecifrabili e dove gli episodi, spesso, fanno la differenza: poche reti, l’Under si gioca a 1,57, con VAR, in quota a 3,25, o rigore, dato a 2,75, che si candidano a diventare protagonisti del match. Attenzione poi alle deviazioni fortuite ma spesso decisive visto che un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. Arrivate alle semifinali, Juventus e Inter non faranno troppi calcoli. Dusan Vlahovic vuole lasciare il segno anche in Coppa Italia: vederlo come primo marcatore contro l’Inter è ipotesi che si gioca a 5,25. I nerazzurri non devono sottovalutare neanche Moise Kean, match winner contro il Verona e nuovamente in gol a 3,50. In casa interista ci si affida al solito Lautaro Martinez per scardinare la retroguardia bianconera tanto che il Toro protagonista con un gol o un assist è dato a 2,40. Ma cerca riscatto, dopo una partita da dimenticare contro la Fiorentina, anche Romelu Lukaku: Big Rom a segno contro la Juventus è offerto a 3,50.