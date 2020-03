| CUUUUUCHUUUUUUUUU!!!!



6' - Adriano allarga per Zanetti: cross al limite dell'area e spettacolare sinistro al volo di #Cambiasso che non lascia scampo a Doni! Inter subito avanti!!! #InterRoma #CoppaItalia #FORZAINTER #InterClassics pic.twitter.com/95LzAjdywP — Inter (@Inter) March 19, 2020

L’Inter gioca. E scende in campo. Su Twitter. Il profilo ufficiale del club nerazzurro sta raccontando, come se fosse un live, la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma della stagione 2005/06. Inter già in vantaggio al sesto minuto con Cambiasso. Come va a finire? Niente spoiler…