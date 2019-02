È in programma martedì alle ore 21 all'Olimpico la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Domani si sfideranno Fiorentina e Atalanta. Di seguito gli episodi da moviola di Lazio-Milan analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



LAZIO – MILAN 26\02 h. 21.00

ORSATO

MANGANELLI – RANGHETTI

IV: PAIRETTO

VAR: CALVARESE

AVAR: VUOTO



81' - Ammonito per proteste Donnarumma.



80' - Immobile colpisce il palo, ma era in posizione di fuorigioco. Corretta la segnalazione dell'assistente di Orsato.



78’ - Ammoniti sia Patric che Calabria. Il giocatore della Lazio per un fallo in scivolata e in ritardo ai danni di Borini. Calabria per un fallo precedente a provare a interrompere una ripartenza di Correa.



56' - Correa cade al limite dell'area di rigore della Lazio dopo un presunto contatto con Romagnoli, ma non c'è il tocco del difensore rossonero. Ancora una volta corretta la decisione di Orsato, posizionato molto bene. 44' - Ammonito Romagnoli per un fallo in ritardo da dietro ai danni di Correa. Corretta anche in questo caso la decisione di Orsato.



35' - Ammonito Parolo per un intervento da dietro in scivolata su Borini che stava ripartendo sulla fascia.



32' - Milinkovic cade in area dopo uno scontro con Musacchio: Orsato anche in questo frangente lascia giustamente proseguire il gioco.



31' - Correa giù in area dopo un presunto contatto con Paquetá. Orsato, molto vicino all'azione, lascia proseguire il gioco. La Lazio protesta, ma l'arbitro è molto sicuro e il Var conferma non intervenendo. La sensazione è che Paquetá abbia preso prima il pallone e poi ci sia stato un leggero contatto con il piede di Correa. Sicuramente non si tratta di un chiaro ed evidente errore di Orsato.



12' - Ripartenza palla al piede di Immobile che cade a terra dopo un presunto contatto con Romagnoli: l'arbitro lascia proseguire. Giusta la decisione, Immobile non viene toccato dal difensore rossonero. Poteva starci l'ammonizione per simulazione per l'attaccante.