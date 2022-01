Finita la 22a giornata di campionato è già tempo di voltare pagina e accendere i riflettori sulla Coppa Italia: dopo le vittorie di Fiorentina, e Atalanta e Milan la scorsa settimana,e stasera alle 21 Juventus-Sampdoria.- Maurizio Sarri sta pensando a un nuovo switch in porta dove dovrebbe tornare Reina; davanti a lui Luiz Felipe e Patric, out Acerbi e Radu.. In regia spazio a Cataldi che è squalificato in campionato, insieme a lui Milinkovic e Luis Alberto. In attacco di va verso il tridente titolare Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile, ma occhio ai giovani Moro e Romero come scelte a sorpresa., al centro della difesa, davanti a Padelli, dovrebbero giocare Zeegelaar, Nuytinck e Perez. Soppy e Udogie sulle fasce, al centro è ballottaggio tra Samardzic e Arslan e uno tra Walace e Makengo potrebbe riposare per fare spazio a Jajalo. In attacco testa a testa tra Success e Pussetto per completare il tridente con Beto e Deulofeu.- La gara è in programma alle 17.30 allo Stadio Olimpico,e in streaming su Mediaset Play e Sportmediaset.it: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.: Sarri.: Padelli; Zeegelaar, Nuytinck, Perez; Soppy, Samardzic, Walace, Udogie; Deulofeu, Pussetto; Beto.: Cioffi.