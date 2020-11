Da domani a giovedì andranno in scena le gare valide per il quarto turno di Coppa Italia. Di seguito le designazioni arbitrali, rese note dall'AIA sul proprio sito ufficiale:



SPAL – Monza Martedì (24/11 H. 14.30)

Piccinini

Perrotti – Trinchieri

IV: Abbattista



Empoli – Brescia (Mercoledì 25/11 H. 14.30)

Ayroldi

Schirru – Miele

IV: Marini



Parma – Cosenza (Mercoledì 25/11 H. 14.30)

Camplone

Rossi C. – Della Croce

IV: Meraviglia



Bologna – Spezia (Mercoledì 25/11 H. 17.30)

Volpi

Raspollini – Massara

IV: Rapuano



Cagliari – H. Verona (Mercoledì 25/11 H. 17.30)

Prontera

Avalos – Dei Giudici

IV: Marchetti



Udinese – Fiorentina (Mercoledì 25/11 H. 17.30)

Serra

Moro – Vono

IV: Amabile



Torino – V. Entella (Giovedì 26/11 H. 14.00)

Paterna

Tardino – Yoshikawa

IV: Ghersini



Sampdoria – Genoa (Giovedì 26/11 H. 17.00)

Fourneau

Valeriani – Cecconi