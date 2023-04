Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Inter e Juventus in vista dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi



JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di María; Chiesa. All. Allegri