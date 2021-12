Non solo Serie A- In campo oggi le prime partite deiin scenaDopo quasi quattro mesi torna la Coppa nazionale: le vincenti degli incontri accederanno direttamente agli ottavi di finale, ai quali sono già qualificate le teste di serie, che sono le prime otto classificate della Serie A della scorsa stagione. Il programma della giornata di oggi inizia conI lagunari di Paolosono una delle rivelazioni della Serie A e affrontano l'undici guidato da Cristiano, una delle sei squadre di Serie B ancora in corsa. Alle 18 alla Dacia Arenadi Gabriele, ottimo all'esodio contro il Milan al posto di Luca Gotti, ospita il, terzultimo in Serie B e che ha appena cambiato ancora una volta l'allenatore, passando da Marino a. La sfida serale è G, due delle ultime tre della classifica di Serie A. Andriy Shevchenko cerca la prima vittoria alla guida dei liguri, Stefano Colantuono deve dimenticare le delusioni del campionato.