Enrico Mentana, giornalista di La7 e noto tifoso dell'Inter, si schiera con Napoli nelle polemiche che hanno investito la città per i festeggiamenti che hanno fatto seguito alla vittoria della Coppa Italia contro la Juve. In un post su Facebook il giornalista ha scritto: "Guerra ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch'io".