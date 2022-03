è la prima delle semifinali di andata della Coppa Italia. Il, il terzo stagionale con calcio d'inizio alle ore 21.00 a San Siro, può significare tanto sia per i padroni di casa allenati da, in un momento di forma tutt'altro che eccellente in campionato, sia per gli ospiti di, altrettanto in crisi di risultati proprio a partire dal derby di ritorno perso per la doppietta di Giroud. Il francese sarà il protagonista dell'attacco rossonero, mentre in quello nerazzurro, inceppatosi in questo 2022, sarà ancora Dzeko il punto di riferimento.Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia; tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione (1N, 2P), inclusa la più recente, il 26 gennaio 2021, decisa da un calcio di punizione diretto di Christianal 97° minuto di gioco (dopo i gol di Lukaku e Ibrahimovic). La percentuale di sconfitte dei rossoneri contro i nerazzurri è del 38% considerando le gare di campionato, ma solo del 27% negli incontri di coppa. L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia. Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 17 gare di Coppa Italia,Le ultime otto reti dell’Inter in Coppa Italia sono state messe a segno da sette calciatori diversi, l’unico con due gol èRafaele Oliviersono i due giocatori di Serie A che hanno segnato più reti in un singolo stadio: 6 a testa a San Siro.è l’unico giocatore di Serie A che è andato a segno in quattro competizioni differenti in questa stagione. Perisic è stato coinvolto in sette reti contro il Milan con la maglia dell’Inter (due reti e cinque assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.