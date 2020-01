Reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, il Milan ospita a San Siro la Spal per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Appuntamento importante per i rossoneri, che ambiscono al trofeo nazionale, unico reale obiettivo stagionale. In caso di approdo ai quarti di finale, gli uomini di Pioli sfideranno il Torino, che settimana scorsa ha battuto il Genoa. Va in panchina Zlatan Ibrahimovic: dal 1', in attacco, c'è Kris Piatek insieme alla sorpresa Rebic, schierato titolare al posto di Leao. Nuova bocciatura per Paquetà e Suso, mentre c'è spazio per Castillejo e Krunic. In porta, dopo l'infortunio di Gigio Donnarumma, c'è il fratello Antonio. Semplici, invece, schiera dal 1' il neo-arrivo Dabo, mentre non c'è l'acciaccato Petagna.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Milan alla disperata ricerca di un successo casalingo: solo due le vittorie stagionali davanti al proprio pubblico, l'ultimo risale infatti al 31 ottobre, proprio contro la Spal in campionato. Non se la passano meglio gli ospiti, ultima in Serie A e reduce da otto sconfitte nelle ultime dieci gare in campionato. Nei tre precedenti casalinghi in Coppa Italia, il Milan ha sempre battuto la Spal. Rossoneri imbattuti nelle ultime 17 sfide casalinghe contro i ferraresi (14 vittorie e 3 pareggi). Negli ultimi dieci anni, inoltre, il Milan ha sempre superato gli ottavi di finale. ​



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.



Spal: Spal: Berisha; Vicari, Tomovic, Strefezza; Murgia, Tunjov, Dabo, Igor; Jankovic; Paloschi, Floccari