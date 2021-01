Questa sera si replica. Il Milan, dopo tre giorni, affronta nuovamente il Torino, questa volta negli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma alle 20.45, ancora una volta a San Siro. Stefano Pioli ha deciso di cambiare qualcosa in difesa a metà campo e a centrocampo, mentre davanti è costretto a fare scelte obbligate; dall’altra parte l’ex Giampaolo cambierà modulo, ripartendo dal 4-3-1-2, lasciando da parte il 3-5-1-1 di queste ultime domeniche.



ANCORA LEAO - Rafa Leao a guidare l’attacco del Milan: Ibra ancora fuori, pronto a giocare qualche minuto nella ripresa, con il portoghese, che ha sbloccato il match di sabato sera, confermato come centravanti, anche perché squalificato nella gara contro il Cagliari del prossimo weekend. Fuori, invece, Andrea Belotti, con Giampaolo pronto ad affidarsi a Simone Zaza: il Gallo non è al 100% e il tecnico granata vuole preservarlo.



MILAN-TORINO (ore 20.45, visibile su Rai 1 e Rai Play)



Milan: Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Leao.



Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Nkoulou, Buongiorno, Murru; Rincon, Segre, Meite; Gojak; Verdi, Zaza.