Reduce da un gennaio senza sconfitte, con un pareggio seguito da quattro vittorie consecutive, il Milan si rituffa in Coppa Italia. A San Siro, alle 20.45, arriva il Torino, in netta crisi dopo il pesantissimo 7-0 casalingo subito dall'Atalanta. I rossoneri, nel precedente turno, hanno superato agevolmente la Spal (3-0), mentre i granata hanno superato il Genoa solo al termine della lotteria dei rigori. Pioli ritrova Paquetà nell'elenco dei convocati, ma il brasiliano va in panchina, così come Zlatan Ibrahimovic. A guidare l'attacco riecco Krzysztof Piatek, in attesa di novità sul suo futuro. Confermato Kjaer al centro della difesa, con Musacchio non convocato in seguito a un risentimento al polpaccio destro.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Quarto incrocio nei quarti di Coppa Italia tra le due compagini: nel 1943 e nel 1969 sorrisero i piemontesi, nel 1992 fu il Milan ad accedere alle semifinali. In totale, invece, 22 i precedenti nella competizione: 9 successi milanisti, 7 pareggi e 6 vittorie granata. Nelle ultime nove edizioni, il Milan ha raggiunto le semifinali per cinque volte. Sono in totale 147 le sfide tra le due squadre, con 59 vittorie rossonere, 55 pareggi e 33 vittorie del Toro.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti​



