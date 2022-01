Non solo Serie A. Prosegue oggi il programma degliieri l'ha strappato il pass per i quarti, battendo 2-0 il Venezia. La sua rivale uscirà dalla sfida del Diego Armando Maradona dii partenoopei di Luciano, ancora senza Osimhen e Insigne, sfidano ladi Vincenzosconfitta pesantemente dal Torino martedì e chiamata al riscatto immediato nel big match di questo turno. Per il Napoli è il debutto stagionale in Coppa Italia, mentre i viola, entrati in gioco al primo turno, si sono guadagnati l'approdo agli ottavi eliminando in ordine il Cosenza (vittoria per 4-0) e il Benevento (successo per 2-1). Immaginabile qualche variazione di uomini legata ai tanti impegni per entrambe le squadre: Tuanzebe scalda i motori nel Napoli mentre Malcuit e Meret, negativi, potrebbero trovare spazio. Nella Fiorentina tra i pali si rivede Dragowski, davanti spazio a Vlahovic.Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.​Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.