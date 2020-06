Seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, al San Paolo si affrontano Napoli e Inter: si parte dallo 0-1 dell'andata in favore della squadra di Gennaro Gattuso: in palio c'è la finale con la Juventus, che ha superato il turno contro il Milan. Dirige l'incontro Gianluca Rocchi, al VAR Paolo Valeri. Anche per questo appuntamento Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara.



LA DESIGNAZIONE



NAPOLI – INTER Sabato 13/06 h. 21.00

ROCCHI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI





SECONDO TEMPO



78' Ammonito Ospina per perdita di tempo.



68' Duro scontro al limite dell'area nerazzurra tra Barella e Fabian Ruiz: l'Inter invoca fallo e ammonizione per il centrocampista del Napoli, per Rocchi è tutto regolare.



56' Mertens invoca un rigore per presunto fallo di mano di De Vrij: silent check dal VAR, il difensore dell'Inter non tocca con il braccio ma con la coscia, quindi semplice corner per il Napoli.





PRIMO TEMPO



38' Duro intervento su Mertens, giallo per De Vrij.



34' Altre veementi proteste del Napoli: Young, già ammonito, interviene in netto ritardo a centrocampo su Politano. Gli azzurri invocano il secondo giallo e il rosso per l'esterno dell'Inter, Rocchi assegna semplice fallo.



12' Ammonito Ashley Young, intervento in ritardo su Politano.



6' - I giocatori del Napoli invocano il giallo per Barella, reo di un fallo di mano a centrocampo che interrompe una ripartenza degli azzurri. Rocchi assegna il fallo, niente sanzione disciplinare per il mediano dell'Inter.