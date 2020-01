Archiviata la 20esima giornata di campionato, le squadre di serie A non si fermano e tornano in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Si comincia con Napoli-Lazio, con i partenopei in crisi nera e in ritiro dopo la sconfitta con la Fiorentina che ha fatto piombare gli uomini di Gattuso al 13esimo posto in classifica, lontanissimi ormai anche dalla zona Europa League. Al San Paolo arriva una Lazio in stato di grazia, reduce dalla striscia record di 11 vittorie consecutive in campionato. Nonostante ciò, la previsione degli esperti è di una gara equilibrata - si legge in una nota di Agipronews - con il Napoli leggermente avanti a 2.50, i biancocelesti a 2.75 e il pareggio a 3.50. Equilibrio che si riflette anche nelle quote sul passaggio turno, a 1.83 quello degli azzurri, a 1.95 quello dei capitolini. I 90 minuti potrebbero non bastare, l’opzione che il match si decida ai calci di rigore è a 6.50. Gli scommettitori sono più decisi e si schierano con gli uomini di Inzaghi, per l’87% infatti sarà la Lazio a conquistare la semifinale.