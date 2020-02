Mentre il Napoli si prepara per la sfida di questa sera contro il Torino è già tempo di pensare anche alla prossima partita. Giovedì, infatti, gli uomini di Gattuso scenderanno in campo allo stadio San Paolo contro l'Inter per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.



Dopo lo 0-1 dell'andata, tifosi del Napoli sono pronti a spingere la propria squadra verso la finale. È prevista, infatti, una buona affluenza di spettatori per la gara di giovedì. Saranno quasi 30 mila i tifosi presenti allo stadio per assistere a Napoli-Inter. Differente il discorso per Napoli-Torino, dove non ci sarà un bagno di folla.