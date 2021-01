ALLA FINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ALBERTO POLVEROSI.





L'ultimo atto. Dopo Inter, Atalanta e Juventus, che l'hanno spuntata rispettivamente su Milan, Lazio e Spal, termina questa sera il programma deicon il match tra ildi Gennaroe lodi Vincenzoin scenaal Diego Armando Maradona. Due squadre che si sono incontrate circa un mese fa, nel medesimo stadio: furono i liguri a spuntarla, a sorpresa, vincendo per 2-1. La situazione delle due compagini è diametralmente opposta: i partenopei hanno eliminato l'Empoli a fatica, negli ottavi, ma in campionato stanno deludendo: si trovano al sesto posto, con due sconfitte nelle ultime quattro e già sei in Serie A, a meno 2 dalla Champions e a -9 dal Milan primo. Il ko in Supercoppa e le ultime prestazioni hanno messo perfino in dubbio il futuro di Gattuso e del ds Giuntoli. Dal canto loro gli ospiti stanno invece stupendo: dopo aver eliminato la Roma nei quarti, ora hanno la possibilità di centrare una storica semifinale, mentre in campionato sono ben sopra la quota salvezza. Turnover moderato per entrambi i tecnici: chi passa trova l'in semifinale, settimana prossima e quella dopo.​Sono 13 i precedenti tra le due squadre con una leggera prevalenza per gli azzurri con cinque vittorie, quattro per i liguri e quattro pareggi. Il primo incontro tra le due squadre risale al campionato di Serie B nel 1942/43 con gli spezzini che hanno vinto in trasferta per 2 a 1. Nel 2005/06 questa sfida si giocò per vincere un trofeo. Lo Spezia vinse la Supercoppa di Serie C grazie a due pareggi: uno 0 a 0 in casa e un pareggio per 1 a 1 che ha permesso ai liguri di vincere per la regola dei gol in trasferta. L’ultima partita ha visto la vittoria dello Spezia per 2 a 1 nella 16esima giornata di campionato. In Coppa Italia invece le due squadre si sono incontrate per 2 volte ed entrambe le partite si conclusero con il risultato di 3 a 1 a favore del Napoli. La prima volta fu nel 1988 nella fase a gironi con la vittoria al Nicchi degli ospiti grazie alle reti di Francini e la doppietta di Carnevale. Negli ottavi del 2017 invece i gol di Zielinski, Giaccherini e Gabbiadini decisero la sfida, a nulla servì il gol di Piccolo. In quella sfida giocarono anche Insigne e Maksimovic che ci saranno anche nel match di questa stagione.Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.Krapitkas; Vignali, Terzi, Ismajli, Dell'Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi.​