Dopo la pausa, tornano in campo le big della Serie A con gli ottavi di finale di Coppa Italia che si aprono con Lazio – Novara. Salvo colpi di scena, si legge in una nota Sisal Matchpoint, la gara sembra già scritta, con i biancocelesti favoritissimi per accedere ai quarti di finale. La vittoria dei capitolini è infatti a 1,20, si sale a 12 volte la posta per l’impresa dei piemontesi – che militano in Lega Pro. Ancora più netto il vantaggio biancoceleste per il passaggio turno, a 1,05 contro il 7.50 del Novara.