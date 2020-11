LE PROBABILI FORMAZIONI

Parma-Cosenza (ore 14.30, Rai Sport+ HD)

Empoli-Brescia (ore 14.30, Rai Play)

Udinese-Fiorentina (ore 17.30, Rai Due)

Cagliari-Verona (ore 17.30, Rai Sport+ HD)

Bologna-Spezia (ore 17.30, Rai Play)

Dopo la vittoria di ieri della Spal contro il Monza, prosegue oggi il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.Si parte alle, con ilche riceve al Tardini il: chi vince sfiderà la Lazio. In contemporanea,si giocano al Castellani la possibilità di sfidare agli ottavi il Napoli.Alle, invece, è il turno delladi Prandelli, di scena alla Dacia Arena di: chi vince trova l'Inter. In contemporanea, ilriceve ildi Juric (agli ottavi sfida contro l'Atalanta), mentre ilospita loe cerca il pass per sfidare la Roma.Colombi; Busi, Iacoponi, Bruno Alves, Ricci; Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Kurtic; Brunetta; Karamoh, IngleseFalcone; Idda, Schiavi, Legittimo; Corsi, Kone, Bruccini, Vera; Bahlouli; Petre, SackoFurlan; Cambiaso, Romagnoli, Viti, Parisi; Ricci, Asslani, Zurkowski; Bajrami; Matos, OlivieriKotnik, Verzeni, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Van de Looi, Jagiello; Zmrhal; Torregrossa, AyèNicolas; Molina, Bonifazi, Nuytinck, De Maio; Makengo, Mandragora, Ouwejan; Forestieri, Lasagna, DeulofeuTerracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Barreca; Amrabat, Pulgar, Borja Valero; Castrovilli; Cutrone, KouamèVicario; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Oliva, Caligara; Ounas, Joao Pedro, Sottil, PavolettiPandur; Cetin, Magnani, Dawidowicz; Colley, Veloso, Danzi; Udogie; Barak, Salcedo; Di CarmineDa Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Medel, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Svanberg, Vignato; BarrowKrapikas; Mattiello, Terzi, Ismajli, Marchizza; Deiola, Agoume, Mora; Mastinu, Piccoli, Agudelo