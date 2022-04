Più Inter che Juventus per la finale di Coppa Italia in programma l'11 maggio allo Stadio Olimpico. Al termine delle semifinali i nerazzurri sorpassano i bianconeri nelle scommesse sul vincente e si giocano ora a 1,70 sul tabellone (da 3,50), contro il 2,10 dei bianconeri (prima offerti a 2,05). Anche nelle previsioni sui 90 minuti regolamentari Inzaghi e i suoi partono favoriti, in questo caso a 2,22 e con la Juve a 3,12. Il pareggio e il passaggio ai supplementari come nella partita di Supercoppa pagherebbe invece 3,45.